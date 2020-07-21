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Gündem Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı
POLİTİKA

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 24 Temmuz'da Ayasofya'daki cuma namazına katılmayacak: İşte nedeni

Kılıçdaroğlu, Ayasofya davetini neden geri çevirdiğini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak açılışa liderleri davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya'da cuma namazı davetini geri çevirdi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya'da cuma namazı davetini geri çevirdi.

Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kararı sonrası açılış 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma namazı için liderlere davette bulundu.

KILIÇDAROĞLU DAVETİ REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ibadetin kameralar önünde yapılmasını doğru bulmadığını bildirerek daveti kabul etmediği öğrenildi.

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"KAMERA ÖNÜNDE İBADETE KARŞIYIM"

  • Kılıçdaroğlu, davet için teşekkür ederken gelmeme sebebini ise ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek izah etti.

CHP kaynakları daveti doğrularken şunları ifade etti: "Bugün bazı gazete ve köşe yazılarına yansıdığı üzere, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davette bulundu. Davet için teşekkür eden Sayın Genel Başkanımız, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi. Bilindiği üzere Sayın Genel Başkanımız, Adalet Yürüyüşü sırasında Ramazan Bayramı namazını da küçük bir köy camiinde, kameralara kapalı bir ortamda kılmıştı. Bunun temel sebebi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ibadet Allah için yapılır, siyaset için değil" düşüncesine inanmasıdır."

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İBB BAŞKANI İMAMOĞLU DA KATILMAYACAK

Öte yandan 24 Temmuz'da kılınacak namaz için Ayasofya'da hazırlıklar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o gün Ankara'daki Lozan programına katılacağı ortaya çıktı.

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