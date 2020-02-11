İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında bin 440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

GÜNDEM Hatay'da 585 güvenlik görevlisinin katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

FOTOĞRAF 16 Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. İçişleri Bakanlığından Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 'Kapan operasyonları'nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı. Diyarbakır-Batman arasında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Batman ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldığını bildirdi.







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GÜNDEM İçişleri: Mardin'de terör örgütüne yönelik 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı