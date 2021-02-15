Diyarbakır'da Daban ailesi HDP'den AK Parti'ye geçti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ikamet eden ve çoğunluğu HDP’li olan Daban ailesinden yaklaşık 200 kişi, AK Parti’ye geçti. AK Parti Sur İlçe Başkanı Murat Unat, AK Parti Sur ilçe Başkanlığında görevli üye ve yöneticiler mahalleye giderek aile fertleriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Unat, "Yenievler Mahallesinin önde gelenlerinden Daban ailemizin büyüklerine, tüm aile fertlerine, partinize, evinize hoş geldiniz diyorum. İlçemize, mahallemize hizmet için hep birlikte hizmetkar olup daha güçlü olacağız" dedi.

Daban aile fertlerine görevliler tarafından üye kayıt formu verildi. Üye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Daban ailesi fertlerine AK Parti rozeti takıldı.

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