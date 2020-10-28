CHP ve DSP’li belediye başkanları AK Parti'ye geçti

Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda eşi Emine Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, 'Dün bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etmiş. Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus'ları satmamızı istiyorsun. Onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa'nın da değil, zavallı, bunun ortakları arasında İngiliz'i var, İtalyan'ı var, Alman'ı var' ifadelerini kullandı.