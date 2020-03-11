İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.
📌 Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve;
📌 Bolu / Dörtdivan;
📌 Ağrı / Tutak;
📌 Ağrı / Dedeli;
📌 Muş / Karaağaçlı;
📌 Muş / Sarıpınar
Bld Bşk’ları, Gn Bşk’mız @RTErdogan’ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun.👏
📌 Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve;
'Beklentileri karşılayamadı' demişti
İYİ Parti'den istifa eden Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını ifade etmişti. Çokal, yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır" demişti.
Öte yandan Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.
- AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
- Bağımsız - Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Belediye Başkanı Hamza Efe
- BBP - Ağrı'nın Tutak ilçesi Belediye Başkanı Bülent Duru
- Saadet Partisi - Ağrı'nın Patnos ilçesinin Dedeli beldesi Belediye Başkanı Reşit Kıvanç
- Saadet Partisi - Muş'un Karaağaçlı ilçesi Belediye Başkanı Suphi Özbayam
- İYİ Parti - Muş'un Bulanık ilçesinin Sarıpınar beldesi Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya