İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

AA İYİ Parti'deki genel başkan yardımcılığı görevinden ve partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen Tuba Vural Çokal (solda) ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda).

📌 Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve;



📌 Bolu / Dörtdivan;

📌 Ağrı / Tutak;

📌 Ağrı / Dedeli;

📌 Muş / Karaağaçlı;

📌 Muş / Sarıpınar



Bld Bşk’ları, Gn Bşk’mız @RTErdogan’ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun.👏 — Bülent TURAN (@turanbulent) March 11, 2020

İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti sıralarında.

'Beklentileri karşılayamadı' demişti

İYİ Parti'den istifa eden Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını ifade etmişti. Çokal, yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır" demişti.

GÜNDEM İYİ Partili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti: Beklentileri karşılayamadı

Öte yandan Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

GÜNDEM 4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:

Bağımsız - Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Belediye Başkanı Hamza Efe

BBP - Ağrı'nın Tutak ilçesi Belediye Başkanı Bülent Duru

Saadet Partisi - Ağrı'nın Patnos ilçesinin Dedeli beldesi Belediye Başkanı Reşit Kıvanç

Saadet Partisi - Muş'un Karaağaçlı ilçesi Belediye Başkanı Suphi Özbayam

İYİ Parti - Muş'un Bulanık ilçesinin Sarıpınar beldesi Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya