Gündem İYİ Partiden istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Partiye geçti
POLİTİKA

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal ile 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı. Ayrıca 3 ilden 5 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. Çokal, İyi Parti'den istifasını açıkladığında, "Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti.
İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

AA
İYİ Parti'deki genel başkan yardımcılığı görevinden ve partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen Tuba Vural Çokal (solda) ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda).

İyi Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti sıralarında.

'Beklentileri karşılayamadı' demişti

İYİ Parti'den istifa eden Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını ifade etmişti. Çokal, yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır" demişti.

İYİ Partili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti: Beklentileri karşılayamadı
GÜNDEM
İYİ Partili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti: Beklentileri karşılayamadı

Öte yandan Çokal’ın AK Parti’ye katılmasıyla AK Parti’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti
GÜNDEM
4 ilçe bir belde belediye başkanı AK Parti'ye geçti
  • AK Parti'ye katılan belediye başkanları şöyle:
  • Bağımsız - Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Belediye Başkanı Hamza Efe
  • BBP - Ağrı'nın Tutak ilçesi Belediye Başkanı Bülent Duru
  • Saadet Partisi - Ağrı'nın Patnos ilçesinin Dedeli beldesi Belediye Başkanı Reşit Kıvanç
  • Saadet Partisi - Muş'un Karaağaçlı ilçesi Belediye Başkanı Suphi Özbayam
  • İYİ Parti - Muş'un Bulanık ilçesinin Sarıpınar beldesi Belediye Başkanı Gıyasettin Kaya

5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
GÜNDEM
5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan eğitim hazırlığı

Uzaktan eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.
Mektup yağıyor

Mektup yağıyor

Türkiye'nin konuştuğu Kadir için karar haftası.
Yeni partilere gönderme

Yeni partilere gönderme

"Ortaya sürülen her sözde oluşum..."

29 kişi belirlendi!

29 kişi belirlendi!

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapıyorlardı.
O hastadan <br>yeni detaylar!

O hastadan
yeni detaylar!

​Bilim Kurulu Üyesi koronavirüslü ilk vakayı anlattı.
Türk işi önlem

Türk işi önlem

​Vatandaşlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dezenfekte edildi

Dezenfekte edildi

​Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi.
Sürpriz katılım!

Sürpriz katılım!

​İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.
Karantinaya alındı

Karantinaya alındı

​Alman futbolcu koronavirüse yakalandı.
10 ülkeye bulaştırdı

10 ülkeye bulaştırdı

​Virüsü Avrupa'nın neredeyse tamamına yayan İtalya eleştirilerin hedefinde.
'Salgın değil <br>tek bir örnek'

'Salgın değil
tek bir örnek'

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını yorumladı.
Petrolde<br>kavga kızışıyor

Petrolde
kavga kızışıyor

Fiyatları daha da düşürecek ikinci hamle geldi.
En ölümcül salgın​dı

En ölümcül salgın​dı

100 milyon kişi hayatını kaybet​ti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.