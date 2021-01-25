Gündem Doğu Akdenizde gövde gösterisi F-16lar havalandı
POLİTİKA

Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi: F-16'lar havalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi. Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan video nefes kesti.

Haber Merkezi DHA
MSB, Doğu Akdeniz'deki eğitim uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB, Doğu Akdeniz'deki eğitim uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı.


MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada paylaşıldı


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti" denildi.

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