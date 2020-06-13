Akdeniz'de büyük tatbikat: TSK gövde gösterisi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan’ın savaş tehdidine varan söylemlerle gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz’de harbe hazırlık eğitimi icra etti. Hava ve Deniz Kuvvetlerinden seçkin unsurların katılımıyla 11 Haziran’da icra edilen müşterek açık deniz eğitimi başarıyla tamamlandı. Uluslararası sularda ve hava sahasında icra edilen eğitimlerde jetler ve hava unsurlarının Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesi denendi ve geliştirildi. 17 uçak ve 8 savaş gemisiyle Doğu Akdeniz’de hava ve deniz sahasını kapatan TSK, bölgedeki hakim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

HİK DE ORADAYDI

Hava Kuvvetleri müşterek eğitime savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, uçan karargâh olarak bilinen Havadan Erken İhbar Kontrol (HİK) uçağının da içerisinde bulunduğu 17 uçakla katıldı. Uçakların harekâtı, Eskişehir’de konuşlu Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) komutasında gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri de 8 fırkateyn ve korvetle açık deniz eğitiminde görev üstlendi. Türk donanmasının seçkin unsurları görevlerini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekât kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı taktik komutasında icra ettiler.

Milli Savunma Bakanlığı Açık Deniz Eğitimi’nde görev alan uçakların ve personelin uçuş öncesi hazırlık görüntülerini paylaştı. Paylaşımda tatbikat sırasında çekilen görüntülere de yer verildi.

BİN GİDİŞ BİN DÖNÜŞ

Müşterek açık deniz eğitimine katılan deniz unsurları, tatbikat öncesi Akdeniz’in değişik bölgelerinde yerlerini aldı. Doğu Akdeniz’den Batı Akdeniz’e doğru bin kilometre gidiş ve bin kilometre dönüş rotasında uluslararası sularda ve hava sahasında icra edilen eğitimler, Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2000 kilometrelik rota üzerinde gerçekleştirildi. 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usûlleri denendi, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitim faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Tatbikat TSK uçaklarının donanmadaki gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesini denemek ve geliştirmek maksadıyla planlanarak icra edildi.

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OYNAT 00:00 NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor? 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.



Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

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O TEHDİDE NET CEVAP

Gerçekleşen son eğitimlerle birlikte Doğu Akdeniz’deki Türkiye hakimiyeti bir kez daha pekiştirildi. Son dönemlerde savaş tehditlerine varan yüksek gerilimin yaşandığı Doğu Akdeniz’deki Türk donanmasının etkin görev ve varlığını Türk savaş uçaklarıyla destekleyen faaliyet, oldu-bitti girişimleri karşısında savaş çığırtkanlarına gambot diplomasisiyle verilen önemli bir cevap oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savaş tehdidinde bulunan Yunanistan’a “Matematiksel olarak Türkiye ile savaşmak isteyeceklerini düşünmüyorum” cevabını vermişti. Akdeniz’de Türkiye’nin benzer gövde gösterilerine devam etmesi bekleniyor.