Gündem Hava sıcaklığı eksi 19u gördü yetkililer uyardı
KARS

Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık -19 ile Kars'ta ölçüldü

Hava sıcaklığı eksi 19'u gördü yetkililer uyardı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

  • Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan ve Ağrı'da 18, Erzurum'da 10, Iğdır'da 7 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 8, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır'da 3 ve Ağrı'da 4 derece olacak.

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