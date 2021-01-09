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İSTANBUL

Meteoroloji'nin 9 Ocak hava durumunda yağış uyarısı: Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale hava durumu

Meteoroloji altı il için uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Ocak hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beleniyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

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