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5 ile sağanak uyarısı! Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır hava durumu

Doğu Anadolu'daki 5 ile sağanak uyarısı

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır kentlerinde sağanak yağış etkili olacak. Sağanak akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam edecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen bölgede Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güney batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 18, Tunceli'de 14, Erzincan ve Ağrı'da 12, Erzurum'da 10, Kars ve Ardahan'da 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 29, Iğdır'da 28, Erzincan'da 27, Ağrı'da 24, Kars'ta 21, Ardahan ve Erzurum'da 18 derece olacak.

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