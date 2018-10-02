Cetvelle çizilen sınırlar sorunlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, "Türkiye'nin altını oymak isteyenler Avrupa ülkelerinde nüfuz buluyorlar" ifadelerini kullandı.
"Kandil'deki teröristlere ABD eğitim veriyor"
Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.
- İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor" diye konuştu.
- AB'nin bölgedeki tutumuna yönelik değerlendirmede bulunan Soylu, "Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker bütün detaylarıyla anlatıyorlar" şeklinde konuştu.