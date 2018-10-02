Gündem Bakan Soylu Kandildeki teröristlere ABD eğitim veriyor
POLİTİKA

Süleyman Soylu: ABD Kandil'deki teröristlere silah ve medya eğitimi veriyor

Bakan Soylu: Kandil'deki teröristlere ABD eğitim veriyor

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin en önemli merkezlerinden biri olan Kandil konusunda çok önemli bir açıklama yaptı. Soylu, Amerikalıların Kandil'e giderek teröristlere silah eğitimi ve medya kullanımı konusunda eğitim verdiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Kandil'deki teröristlere eğitim verdiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Kandil'deki teröristlere eğitim verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.

"Terör örgütüne eğitim veriyorlar"

  • İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor" ifadesini kullandı.

"Kandil'de silah eğitimi veriyorlar"

AB'nin bölgedeki tutumuna yönelik değerlendirmede bulunan Soylu, "Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker bütün detaylarıyla anlatıyorlar" şeklinde konuştu.

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