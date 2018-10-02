Bakan Soylu: Kandil'deki teröristlere ABD eğitim veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.
"Terör örgütüne eğitim veriyorlar"
- İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor" ifadesini kullandı.
"Kandil'de silah eğitimi veriyorlar"
AB'nin bölgedeki tutumuna yönelik değerlendirmede bulunan Soylu, "Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker bütün detaylarıyla anlatıyorlar" şeklinde konuştu.