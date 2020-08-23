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Gündem Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı 4 ilde heyelan ve sel tehlikesi var
TRABZON

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı: 4 ilde heyelan ve sel tehlikesi var

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Meteoroloji'den bir uyarı da Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize için geldi. Meteoroloji, bu illerde meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü
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Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokakların adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendiler.


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