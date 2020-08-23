Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı: 4 ilde heyelan ve sel tehlikesi var Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından Meteoroloji'den bir uyarı da Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize için geldi. Meteoroloji, bu illerde meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2020, 09:57 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2020, 09:58 AA