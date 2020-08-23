İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Hayat

Müzelere çocuklarla gidelim

Önümüzdeki kültür sanat sezonu oldukça hareketli geçeceği müjdesini veren İstanbul İstanbul Rövöle ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir müzelere çocuklarınızla gelin çağrısı yapıyor ve şu bilgileri paylaşıyor: “Artık müzelerde çeşitli dijital uygulamalar var, boyamalar, bulmacalar, müzede eğitimler gibi. Yeni İstanbul Havalimanı dış hatlarda yeni açılan havaalanı müzemizde bunu biraz daha ön plana aldık. Ben müzeleri kızımla geziyorum ve bu geziler çocukların zihninde kalıcı oluyor.”