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Gündem Giresunda sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütülüyor
GİRESUN

Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütülüyor

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçenin bazı mahallelerini su altında bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle taşan derelerin karayollarını tahrip etmesi nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Giresun'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Giresun'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yağlıdere ilçemizde taşkın nedeniyle çok büyük zayiyat olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar İbaş, “Bük Mahallesi tamamıyla Ahallı Mahallesinden gelen küçük derelerin taşmasından dolayı su altında kaldı.

SU SEVİYESİ HER GEÇEN DAKİKA ARTIYOR

Yağlıdere Deresi yola çok yaklaştı. Üçtepe Beldesinde yağış nedeniyle su seviyesi her geçen dakika artmaktadır. Espiye-Yağlıdere ilçelerini bağlayan karayolu tamamen çökmüş durumda. Dere yatağı Emniyet Amirliğinin önünde değişmiş vaziyette” dedi.

Giresun-Sivas karayolu taşan dere suları nedeniyle ulaşıma kapandı
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15 ARAÇ KURTARILDI

Bir çok mahallenin ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi
İlçenin Akdarı, Oruçbey, Kızılelma, Kurucalı, Tepeköy, Günece Mahalleleri ile bağlantılarının kesildiğini belirten Başkan Yaşar İbaş, “Mahsur kalan vatandaşlarımız var. Yağlıdere ilçe merkezi ile Üçtepe Beldesi arasında 7 - 8 yerde heyelan olması sebebiyle vatandaşlar mahsur. Onların kurtarılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bük Mahallesinde mahsur kalan 15 aracı kurtardık. Elmabelen Köyü Delmece mevkisi, Umutbükü ve Sinanlı Köyü tarafında 6-7 yerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Ekipler onları kurtarmak için seferber oldular. Hayvanlar ciddi manada telef oldu” ifadelerini kullandı.

Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
OYNAT 01:26
Giresun'da korkutan görüntüler: Dört ilçe sele teslim oldu
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı. Dereli ilçesinin yanı sıra Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde de aynı görüntüler oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


En büyük kayıplarının zor zahmet fındığını toplayan üreticilerin ürünlerinin çok büyük bir kısmının sele kapılması olduğunu ifade eden Başkan İbaş şunlara yer verdi:

  • “Yağış hızını kesmezse sıkıntı artacaktır. Üçtepe beldesi tarafında bulunan 7 baraj kapaklarını tamamen açmış vaziyette. Onlarında bu taşkından zarar gördüklerini öğrendik.”

DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Şiddetli yağmur sonucunda ilçemizde ciddi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Yağlıdere deresinin bazı noktalarında meydana gelen taşkın sonucunda Yağlıdere- Espiye karayolu tamamen ulaşıma kapanmıştır. Yer yer meydana gelen heyelanlar sebebiyle de köylerimizin birçoğuna ulaşım sağlanamamaktadır. Bütün ekiplerimiz şu an sahada olup gerekli çalışmalara devam etmektedirler. Özellikle dere yatağına yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlarımız evlerinden tahliye edilmiş ve güvenli bölgelere sevkiyatları ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Vatandaşlarımız dere yatağı çevresinden uzak durmalıdır” dedi.

Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 37
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Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak ilçelerinde cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, çamur iş yerlerinin tentelerine kadar yükseldi. Dereli ilçesindeki sel felaketinin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı.
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