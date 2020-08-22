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Gündem Giresunda şiddetli yağış sele neden oldu Sokaklar adeta nehre döndü
GİRESUN

Giresun haberleri: Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu

Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Sokaklar adeta nehre döndü

Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokaklarını adeta nehre çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendi, ortaya korkunç bir manzara çıktı.

Haber Merkezi AA
Giresun’un Dereli ilçesinde sel.
Giresun’un Dereli ilçesinde sel.

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.

Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü
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Giresun'un Dereli ilçesinde sokaklar şiddetli yağış nedeniyle dereye döndü
Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşan Aksu Deresi, Dereli ilçesinin cadde ve sokakların adeta nehire çevirdi. Yol kenarındaki araçlar sel nedeniyle sürüklendiler.


İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi’nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Dereli Kaymakamlığı tarafından yapılan anonslarda vatandaşların evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. Ekipler, iş makineleriyle duruma müdahale etmeye devam ediyor.

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