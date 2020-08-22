Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Sokaklar adeta nehre döndü

Gündem

AK Parti'den Fitch'e sert tepki: İşte size bir suçüstü hali daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings'in Türkiye’nin kredi not görünümünü negatife çevirmesine sert tepki gösterdi. Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor. Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğal gaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.