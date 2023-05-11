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DSP lideri Önder Aksakal solculara çağrı: Doğru adres Recep Tayyip Erdoğan

Millet İttifakı'nın Amerika'nın başını çektiği bir yapıya hizmet ettiğini vurgulayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Gerçekten solcu olanların, gerçek Atatürkçü olanların bu kriterleri göz önüne alarak oy kullanmalarını beklerim. Bunun adresi nedir derseniz Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

09:42 . 11/05/2023 Perşembe
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DSP lideri Aksakal, solcuları Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

DSP lideri Aksakal, solcuları Erdoğan'a oy vermeye davet etti.

Türkiye seçime odaklandı, sandığın önüne gelmesini bekliyor. Son 3 gün kala siyasiler ise sahada kampanyaya devam ediyor.

Bir yandan da TV kanallarına çıkan adaylar gündemi değerlendiriyor. Cumhur İttifakı'nı destekleyen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Habertürk TV'de katıldığı programda seçim öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün seçimler bizim arzulamadığımız zorunlu olduğumuz bir zeminde yürüyor" diyen Aksakal, Millet İttifakı'nın Amerika'nın başını çektiği bir yapıya hizmet ettiğini vurguladı.

"Solcu demek anti emperyalist demektir"

"Bir Millet İttifakı yapısı kurulmuş, biz Cumhur İttifakı yanında yer alarak bu kaygılarımızı öne çıkararak siyaset yaptığımızı iddia ediyoruz" diyen Aksakal, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin başını çektiği bir yapı bizi hedef gösterdiği bir noktada kendisini solda ya da Atatürkçü olarak tanımlayan kesimlerin aynı hizada olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Ben buradan solculara sesleniyorum. Solcu demek aydın demek, solcu demek ilerici demek, solcu demek anti emperyalist demektir. Atatürkçü demek bu ülkenin ilelebet yaşamasına hizmet edecek insanlar demektir.

"Gerçek solcu gerçek Atatürkçü olanların adresi Recep Tayyip Erdoğan"

Gerçekten solcu olanların, gerçek Atatürkçü olanların bu kriterleri göz önüne alarak oy kullanmalarını beklerim. Bunun adresi nedir derseniz: Recep Tayyip Erdoğan."




#Önder Aksakal
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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