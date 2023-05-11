DSP lideri Önder Aksakal solculara çağrı: Doğru adres Recep Tayyip Erdoğan

"Bir Millet İttifakı yapısı kurulmuş, biz Cumhur İttifakı yanında yer alarak bu kaygılarımızı öne çıkararak siyaset yaptığımızı iddia ediyoruz" diyen Aksakal, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin başını çektiği bir yapı bizi hedef gösterdiği bir noktada kendisini solda ya da Atatürkçü olarak tanımlayan kesimlerin aynı hizada olmaması gerektiğine inanıyorum ben. Ben buradan solculara sesleniyorum. Solcu demek aydın demek, solcu demek ilerici demek, solcu demek anti emperyalist demektir. Atatürkçü demek bu ülkenin ilelebet yaşamasına hizmet edecek insanlar demektir.