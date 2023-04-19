DSP lideri Önder Aksakal: Deniz Gezmiş bugün yaşasaydı Erdoğan'a oy verirdi

Önder Aksakal - Recep Tayyip Erdoğan - Deniz Gezmiş
14 Mayıs seçimlerine daha güçlü şekilde girmek isteyen ittifaklar, siyasi partilerle birlikte hareket etme eylem planını devreye aldı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti heyetinin DSP'ye yaptığı ziyaret karşılıksız kalmamış, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etmişti.
Aksakal bu kez de Haber Global'deki "Yüz Yüze" programında Deniz Gezmiş'le ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.