|
Reklam
Reklam
Seçim

DSP lideri Önder Aksakal: Deniz Gezmiş bugün yaşasaydı Erdoğan'a oy verirdi

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde "Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu" görüşünü dile getiren Aksakal, bu kez Deniz Gezmiş'in yaşıyor olması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini belirtti. Aksakal, "Deniz Gezmişler, emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır" ifadelerini kullandı.

15:18 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Önder Aksakal - Recep Tayyip Erdoğan - Deniz Gezmiş

Önder Aksakal - Recep Tayyip Erdoğan - Deniz Gezmiş

14 Mayıs seçimlerine daha güçlü şekilde girmek isteyen ittifaklar, siyasi partilerle birlikte hareket etme eylem planını devreye aldı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım başkanlığındaki AK Parti heyetinin DSP'ye yaptığı ziyaret karşılıksız kalmamış, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ilan etmişti.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında,
"Bülent Ecevit de yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu"
görüşünü savunan Aksakal, kendilerine yöneltilen eleştirilere,
"Demagoji yapmaya gerek yok. Bugün Türkiye'nin bekası için sadece Ecevit değil, Erbakan ve Türkeş de gelse Erdoğan'ı desteklerdi"
diyerek yanıt verdi.

Aksakal bu kez de Haber Global'deki "Yüz Yüze" programında Deniz Gezmiş'le ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.

'Erdoğan'a oy verirdi: Onlar da ABD karşıtıydı'

Aksakal,
"Bu ülkede Mahir Çayan'lar Kızıldere'de çatır çatır vuruldu. Oradan sağ çıkıp gidenler de vardı. Deniz Gezmiş'ler, üç fidan asıldı. Onlar da tam bağımsız Türkiye için canlarını feda etti, onlar da solcuydu. Ama ben inanıyorum ki emperyalizme karşı mücadele eden o yiğitler bugünkü seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdi çünkü onlar da Amerikan karşıtıydı.

'Millet İttifakı'nın kurucusu ve organizatörü Amerika'

Bugün Recep Tayyip Erdoğan Amerikan karşıtıdır; DSP, Amerikan karşıtıdır. Millet İttifakı'nın yapısına bakın, kurucusu ve organizatörü Amerika. Ecevit öldü ama fikirleri ayakta. O fikirler doğrultusunda bugün kime ne oy vereceğini biliyoruz. Ecevit topraklarımızı kullandırarak Irak'ı işgal ettirmediği için siyasetten uzaklaştırılmış bir devlet adamıydı"
dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal TVNET'te muhalefete yüklendi: Küresel emperyalizm CHP ile Türkiye'yi yıktırmaya çalışıyor
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal TVNET'te muhalefete yüklendi: Küresel emperyalizm CHP ile Türkiye'yi yıktırmaya çalışıyor

TVNET'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, muhalefeti hedef alan 'küffar' açıklamasına ilişkin kendisine yöneltilen tepkilere yanıt verdi. "Muhalefet partileri zıpladı neden anlamış değilim" diyen Aksakal, "Vatanımızı küffara teslim mi edelim? Küresel emperyalizm CHP ile Türkiye'yi yıktırmaya çalışıyor. Biz, Türk milletinin manevi değerleriyle yoğrulmuş solcularız." ifadelerini kullandı. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütünü meşrulaştırmaya çalıştığını vurgulayan Aksakal, "PKK'nın saldırıları ABD ve güdümünde yürütülüyor. PKK'lılar yaptıklarını inkar etmiyor ama Kılıçdaroğlu ve CHP'liler çantasız avukatlığa soyunuyorlar onları koruyup kollayan siyaset yürütüyorlar." dedi.



#Önder Aksakal
#Recep Tayyip Erdoğan
#Deniz Gezmiş
#seçim
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.