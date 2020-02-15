Dublörlü dolandırıcılık çetesine 4 tutuklama

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda yapılan operasyonla İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da yakalanan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'ine yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

"İstanbullu Banker" olarak tanınan ve Balıkesir'de kaldığı huzurevinde yaklaşık 15 gün önce yaşamını yitirdiği öğrenilen Mehmet Vecihi Eröge'ye ait İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazların, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 5 kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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