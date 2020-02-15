Gündem Adanadaki fabrika yangını 3 gündür söndürülemedi
ADANA

Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 3’üncü gününde etkisini azalttı

Adana'daki fabrika yangını 3 gündür söndürülemedi

Adana'da pamuk ve yağ fabrikasının deposundaki pamuk balyalarında 3 gün önce çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışması devam ediyor. Alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları ise iş makinaları yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Haber Merkezi İHA
13 Şubat Perşembe günü pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın 3 gündür sürüyor.
13 Şubat Perşembe günü pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada çıkan yangın 3 gündür sürüyor.

Adana’da 13 Şubat Perşembe günü pamuk yağı fabrikasında çıkan yangın üçüncü gününe girerken, yapılan müdahaleler sonucunda yangının etkisi azaldı.

Yangın, 13 Şubat Perşembe günü Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi.

Yangın söndürme işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk sapı balyalarından çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 gündür müdahale ediliyor.

Yangın söndürme işlemleri sürüyor.

Yangın 3’üncü gününde etkisini azalttı

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yaklaşık 53 saattir devam eden yangını kontrol altına aldı. Etkisizi azaltan yangına 5’e yakın itfaiye ekibi müdahalesini sürdürüyor.

Yangın söndürme işlemleri sürüyor.

Alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları ise iş makinaları yardımıyla kamyonlara yüklendi.

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