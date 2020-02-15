Adana'daki fabrika yangını 3 gündür söndürülemedi

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Meteorolojiden 41 ile kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.