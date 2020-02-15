Gündem Bahçelievlerde çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
İSTANBUL

Bahçelievler'de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Bahçelievler'de dün öğlen saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde sona erdi. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi alırken mahalleli ise enkaz kaldırma çalışmalarını uzaktan izledi. Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bariyerlerle güvenlik önlemi alınırken vatandaşlar ise enkaz kaldırma çalışmalarını uzaktan izledi.
Bariyerlerle güvenlik önlemi alınırken vatandaşlar ise enkaz kaldırma çalışmalarını uzaktan izledi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi üzerindeki 7 katlı bir bina dün öğlen saatlerinde çöktü.

Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi.

7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde sona erdi.
İtfaiye ekipleri çöken binanın yanındaki maddi hasarlı binada da riskli parçaları temizledi.

Çalışmaları Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın da gece saatlerine kadar takip etti. Belediye ekipleri çalışmalarının ardından sokakları temizledi.

Enkaz çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, bölgede güvenlik gerekçesiyle nöbet tuttuğu görüldü.

Bölgedeki diğer binalarda da inceleme yapılacak.

Öte yandan, sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki binalarda hasar tespit incelemesi yapılacağı kaydedildi.

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