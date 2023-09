Dünyaya reform çağrısı: BM 5 ülkenin çatışma alanı oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Amerikan PBS kanalının sorularını cevaplayarak Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair açıklama yaptı. Türkiye’nin AB üyeliğinden vazgeçmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye’nin AB’nin kararlarına önem verdiğini belirterek, “AB olumlu bir karar verirse bunu memnuniyetle karşılarız. Türkiye son 50 yıldır AB’nin kapısında oyalandırılıyor. Biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk. Hiçbir zaman AB’nin katkılarına ya da desteğine muhtaç olmadık, buna ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta diplomasi trafiğine devam ediyor. Erdoğan, Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Tebbun ile görüşmesine dair açıklama yapan Erdoğan, “Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Stoltenberg'i kabulünün ardından ise Erdoğan, “NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz” açıklaması yaptı. Duda le ilgili görüşmesine dair ise Erdoğan, “Görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.