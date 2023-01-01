Emine Erdoğan New York'ta tüm dünyayı 'sıfır atık gönüllüsü' olmaya davet etti

Emine Erdoğan, New York'ta ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu çerçevesinde New York Türkevi'nde, devlet başkanı eşleri, Birleşmiş Milletler'in (BM) üst düzey yöneticileri, diğer ülke diplomatları ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın hazır bulunduğu programda, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" isimli etkinlikte konuştu.
Emine Erdoğan, dünyada, saniyede 127 ton gıda üretildiğini, bunun 41 tonunun tüketilmeden "heba edilirken", 820 milyonu bulan nüfusun "açlıkla boğuştuğunu" söyledi.
Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone'nin First Leydileri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldu.
Erdoğan, artan plastik kullanımına işaret ettiği konuşmasında, dünya genelinde dakikada 1 milyar adet pet şişe kullanıldığını ve bu atıkların çok büyük bir kısmının denizlere, okyanuslara karışarak canlı yaşamını tehdit ettiğini belirtti.
"Tüketim hızı doğal kaynaklarımızın tükenmesine de yol açıyor"
Emine Erdoğan, Türkiye'deki bu kazanımların dünyadaki gidişatı durdurmaya yetmediğine, özellikle dünyayı kirleten ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çekti.
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna değinen Emine Erdoğan, 2020'ye kadar Yeşil İklim Fonu'na aktarılması gereken 100 milyar dolarlık taahhüdün hala yerine getirilmediğinin altını çizdi.
New York Belediye Başkanı'ndan Emine Erdoğan'a teşekkür
New York Belediye Başkanı Adams, liderlere, dünyanın yaşanabilir kalması için "arayışa başlama" adına, BM Genel Kurulu'nun bir fırsat olduğunu hatırlatarak, bu konuda duyarlı insanların sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.
Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, sıfır atık projelerinin önemine dikkat çekti.
"Sıfır atık felsefesi dünyanın dört bir yanına ulaşacak"
Erdoğan, şunları söyledi: