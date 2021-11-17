Düzce depreminin ön değerlendirme raporu yayınlandı: Tam 4.9 saniye sürdü

Düzce’de saatler 15.40’ı gösterdiğinde Kandilli rasathanesine göre 5.3, AFAD’a göre ise 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından binlerce vatandaş sokaklara akın ederken, Adet ve Acil Durum Başkanlığı depremin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

GÜNDEM Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

Buna göre yerin 18.29 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerlerim birimi olan Düzce merkeze bağlı Islahiye köyü olduğu belirtildi.

3 ARTÇI DAHA YAŞANDI

Ana şoktan itibaren saat 16.37’ye kadar geçen zaman içerisinde 1.5 ila 4.3 arasında değişen 3 artçı deprem daha kayıt altına alındı.

Depremin belirgin süresi ise 4.91 saniye olarak hesaplandı.

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OYNAT 00:31 Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Düzce'deki deprem İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama