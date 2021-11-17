Gündem Düzce depreminin ön değerlendirme raporu yayınlandı Tam 49 saniye sürdü
DÜZCE

Düzce depreminin ön değerlendirme raporu yayınlandı: Tam 4.9 saniye sürdü

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Düzce’de meydana gelen deprem sonrasında ön değerlendirme raporunu yayınladı. Depremin ardından 3 artçının daha meydana geldiğinin belirtildiği raporda, depremin 4.9 saniye sürdüğü ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Düzce depreminin ön değerlendirme raporu yayınlandı: Tam 4.9 saniye sürdü
Düzce depremi sonrası sokaklara dökülen vatandaşlar

Düzce’de saatler 15.40’ı gösterdiğinde Kandilli rasathanesine göre 5.3, AFAD’a göre ise 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından binlerce vatandaş sokaklara akın ederken, Adet ve Acil Durum Başkanlığı depremin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi
GÜNDEM
Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi: İstanbul'da da hissedildi

Buna göre yerin 18.29 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerlerim birimi olan Düzce merkeze bağlı Islahiye köyü olduğu belirtildi.

3 ARTÇI DAHA YAŞANDI

Ana şoktan itibaren saat 16.37’ye kadar geçen zaman içerisinde 1.5 ila 4.3 arasında değişen 3 artçı deprem daha kayıt altına alındı.

Depremin belirgin süresi ise 4.91 saniye olarak hesaplandı.

Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
OYNAT 00:31
Düzce'de deprem anında yaşanan panik kamerada
Merkez üssü Düzce'de 5 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de saat 15.40'da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce'de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

Düzce'deki deprem İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama
GÜNDEM
Düzce'deki deprem İstanbul'da bir depremi tetikler mi? Uzmanından önemli açıklama

Düzce'deki deprem sırasında panik yaparak yaralanan iki kişi tedavi altına alındı
GÜNDEM
Düzce'deki deprem sırasında panik yaparak yaralanan iki kişi tedavi altına alındı
Dövizde kimlik zorunluluğu

Dövizde 'kimlik' zorunluluğu

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takı miktarı dudak uçuklattı

Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde yemek için 130 koyun kesildi.
CHP doğrudan Türkiyeye hedef alıyor

CHP doğrudan Türkiye'ye hedef alıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tezkere çıkışı.
Diriliş Nesli yolcu etti

Diriliş Nesli yolcu etti

Sezai Karakoç'u son yolculuğuna dostları, okurları ve binlerce genç uğurladı.
Dezenfektanı unuttuk

Dezenfektanı unuttuk

​Günlük tüketim 25'ten 2 litreye düştü.
Decathlon’dan mülteciye kano yok!

Decathlon’dan mülteciye kano yok!

F​ransız spor malzemeleri zincirinden mültecileri hedef alan skandal uygulama.
Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

Tedavi yöntemi umut vaad ediyor

​Her 8 kadından 1'inde görülüyor
Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

Belediye Başkanından işçiye mermili tehdit

​CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı grev çadırındaki işçileri mermiyle tehdit etti.

'Burka'dan perde

'Burka'dan perde

​Taliban ilan ettiği hükümetle dünyayla arasına burkadan bir perde çekmişti sanki.

İzmir de işçi bulamıyor

İzmir de işçi bulamıyor

​Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm iş yerlerinin duvarında eleman ilanı asılı.
Doktorlara müjde geliyor

Doktorlara müjde geliyor

Sağlık Bakanı Koca, uzman doktorların özlük haklarıyla ilgili müjde sinyali verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.