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DÜZCE

Düzce'de dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere göz açtırmıyor. Ekiplerin şehir merkezinde yakaladığı dilencinin üzerinden 11 bin 810 TL para çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Düzcede dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
Dilenciden çıkan paralar.

Düzce şehir merkezinde insanların duygularını sömürerek dilenen şahsın üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini şaşkına çevirdi. Esnafları dolaşan ve vatandaşlardan para talep eden dilenciyi Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, Akçakoca caddesi üzerinde yakaladı. Dilencilik yapan şahsın üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu.

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek elde ettiği paraları bütünlettiği öğrenilen şahsın üzerinden 11 bin 810 TL çıkması zabıta ekiplerini bile şaşkına uğrattı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "İl genelinde yaptığımız rutin kontrollerde eski Akçakoca caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

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