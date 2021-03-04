Gündem Manisada dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
MANİSA

Manisa haberleri: Manisa'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Manisa'da dilencinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dilencilik yapan konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden 14 bin 135 lira çıktı.

Haber Merkezi İHA
Dilencinin üzerinden çıkan paralar...
Dilencinin üzerinden çıkan paralar...

Sarıgöl’de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti. Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu.

Denizli’den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli’ye geri gönderildi.

İHA

Dilenci kılığına girdi: Yarım saatte 60 TL topladı
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Dilenci kılığına girdi: Yarım saatte 60 TL topladı

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, "Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralar tutanakla el konuldu" dedi.

Dilencinin söyledikleri şoke etti: Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım?
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Dilencinin söyledikleri şoke etti: Günlük 500 lira kazanıyorum niye çalışayım?

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