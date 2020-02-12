Gündem Elazığda hasarlı binalardan hırsızlığa 6 tutuklama
ELAZİĞ

Elazığ’da hasarlı binalardan hırsızlığa 6 tutuklama

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan binalarda bulunan dairelerle inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Şüphelilerin evlerden çok sayıda çeşme, fıskiye, su sayacı ve çeşitli hırdavat çaldığı tespit edildi.
Şüphelilerin evlerden çok sayıda çeşme, fıskiye, su sayacı ve çeşitli hırdavat çaldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak’ta meydana gelen deprem sonrasında boşaltılan hasarlı binalar ile inşaat halindeki yapılardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

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Çeşme, fıskiye, su sayacı almışlar

  • Polisin çalışmasında hasarlı binalardaki 2 evden ve bir inşaattan hırsızlık yapan 6 şüpheli belirlenerek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerden çaldığı çok sayıda çeşme, fıskiye, su sayacı ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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