Elazığ’da hasarlı binalardan hırsızlığa 6 tutuklama

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "EBA, 2023 Eğitim Vizyonunda ısrarla vurguladığımız, okullar arası fırsat adaletini sağlama konusu çok önemli”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2023 Eğitim Vizyonunda ısrarla vurguladığımız, okullar arası fırsat adaletini sağlama konusu çok önemli. Artık isteyen her öğrencinin eğitime ulaşmasıyla ilgili alt yapıyı kurduk. Benim hayallerimden bir tanesiydi bu hayallerime ulaşmak benim için çok önemli” dedi.