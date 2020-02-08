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ELAZİĞ

Deprem sonrası bir fırsatçılık daha: Taşınma fiyatları iki katına çıktı

Elazığ Sivrice'deki deprem felaketinin ardından yıkılan ya da hasar gören evlerin sahipleri, köylerde ya da kent merkezinde buldukları binalara taşınmaya başladı. Halk kentte fırsatçılık yapan bazı nakliye firmalarının taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardığını belirterek, nakliyecilerden insaflı olmalarını istedi.

Haber Merkezi DHA
Fırsatçılar daha önce kira fiyatlarını da iki katına çıkarmış, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Fırsatçılar daha önce kira fiyatlarını da iki katına çıkarmış, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.


Sivrice'de 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkılırken, hasar gören birçok binaya da yapılan incelemelerde ağır ve orta hasarlı raporu verildi. Can güvenliği nedeniyle raporlu binaların kullanımı yasaklandı. Risk bulunan binaların yıkımı devam ederken, geçici olarak kurulan çadırlarda kalanlar ise kalıcı çözümler aramaya başladı.

DHA

Eşyalarını alabilenler köylerine ya da kent merkezinde buldukları evlere taşınıyor. Taşınanlar, kentteki bazı nakliyecilerin taşıma fiyatlarını yükselttiğini söyleyerek, yetkililerden konuya el atmasını istedi.

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600 TL'den 1800 TL'ye yükseldi

Daha önce evin katına ve uzaklığına göre ortalama 600 TL olan taşıma ücretlerinin şu an 1800 TL'ye yükseldiğini söyleyen nakliyeci Ferhat Demirel, taşıma fiyatlarını ve işçi ücretlerini yükseltenlerin insaflı olmasını istedi.

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DHA

Bazı nakliye firmalarının, taşıma asansörcülerinin hatta işçilerin uçuk fiyatlar talep ettiğini belirten Demirel, "Fiyatlar şu anda çok uçuk, önceden bir asansörü 150- 200 TL'ye kuruyorlardı. Şimdi 350- 400 TL fiyat talep ediyor. Çift taraflı kurmak istediğimiz zaman 800 ile 1000 TL arası para talep ediyorlar'' dedi.

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'Yetkilier duruma el atmalı'

Nakliyeci Ferhat Demirel, bölgedekilerin mağdur olduğunu ve istenilen ücretleri veremediğini söyleyerek, ''Mustafa Paşa Mahallesi'nin yüzde 80'i boşaldı zaten. Birçok insan taşınıyor. Binaların çoğu boşaldı. Kimi köylerine gitti, kimisi ilçede buldukları evlere gitti. Ben yetkililerin bu işe el atmasını istiyorum. Vatandaşlar istenilen bu ücretleri verecek durumda değil'' diye konuştu.

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