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ELAZİĞ

Taşıma fiyatları fırladı!

Elazığ’da depremin ardından fırsatçılar mantar gibi türedi. Evleri hasar gören vatandaşlar köylerde ya da kent merkezinde buldukları binalara taşınmaya başladı. Fırsatçılık yapan bazı nakliye firmalarını taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardı. Halk tepkili.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Elazığ Sivrice’deki deprem felaketinin ardından yıkılan ya da hasar gören evlerin sahipleri, köylerde ya da kent merkezinde buldukları binalara taşınmaya başladı. Halk kentte fırsatçılık yapan bazı nakliye firmalarının taşıma fiyatlarını 2 katına çıkardığını belirterek, nakliyecilerden insaflı olmalarını istedi.

YETKİLİLER EL ATSIN

Risk bulunan binaların yıkımı devam ederken, geçici olarak kurulan çadırlarda kalanlar ise kalıcı çözümler aramaya başladı. Eşyalarını alabilenler köylerine ya da kent merkezinde buldukları evlere taşınıyor. Taşınanlar, kentteki bazı nakliyecilerin taşıma fiyatlarını yükselttiğini söyleyerek, yetkililerden konuya el atmasını istedi.

600 TL’DEN 1800 TL’YE YÜKSELDİ

  • Daha önce evin katına ve uzaklığına göre ortalama 600 TL olan taşıma ücretlerinin şu an 1800 TL’ye yükseldiğini söyleyen nakliyeci Ferhat Demirel, taşıma fiyatlarını ve işçi ücretlerini yükseltenlerin insaflı olmasını istedi.

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