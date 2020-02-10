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ELAZİĞ

​Fırsatçılara müsaade yok

Fırsatçılara müsaade yok

Elazığ’daki depremde evleri hasar gören vatandaşların eşya taşımada talebi artınca, farklı illerden gelip fiyatlarını 2-3 katına çıkartan nakliyecilere karşı önlem alındı. Kentte askeri kamyonlar devreye girerek ihtiyaç sahibi vatandaşların eşyalarını ücretsiz taşımaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nakliye sıkıntısı çeken ağır hasarlı ev sahiplerinin taşınmaları için filosundaki “Unimog” tipi araçlarla eşyalar taşınmaya başladı.
Nakliye sıkıntısı çeken ağır hasarlı ev sahiplerinin taşınmaları için filosundaki “Unimog” tipi araçlarla eşyalar taşınmaya başladı.

Elazığ’da depremde evleri hasar gören vatandaşların eşya taşımada talebi artınca, farklı illerden gelip fiyatlarını 2-3 katına çıkartan fırsatçılara geçit verilmiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı askeri kamyonetler devreye girdi. Bugün sabah itibariyle askeri kamyonetlerle depremzedelerin eşyaları ücretsiz olarak taşınmaya başlandı.

8 BİN EV AĞIR HASAR GÖRDÜ

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında kent genelinde 8 bin 519 yapı ağır hasar gördü. Evleri hasar görenler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırkentler başta olmak üzere, misafirhane, spor salonları ve yurtlarda yaşamaya başladı. Devletin tüm imkanlarının kullanılarak yaraların sarılmaya çalışıldığı kentte, zaman zaman ev kiraları ve taşımalarını arttıranlar ortaya çıktı. Son olarak özellikle il dışından gelen nakliye firmalarının da 2-3 katı fiyat isteyerek eşya taşımaya başlaması vatandaşların tepkisini çekti. Durumun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya iletilmesi üzerine devreye jandarmanın Unimog kamyonetleri sokuldu. Dün itibariyle hazır edilen 30 askeri kamyonet, kent genelinde evleri hasarlı olup taşınmayı talep edenlere hizmet vermeye başladı.

NAKLİYE ŞİRKETİ 2 BİN TL İSTEMİŞ

Evi hasar gördüğü için eşyalarını taşıyan depremzede bir vatandaş, “Elazığ’a çevre illerden dahi olmak üzere nakliye şirketleri gelip, 600 liraya taşıyacakları evleri 2 bin liraya taşıyorlar” dedi.

EŞYA TAŞIMA İÇİN 27 AFET NOKTASI

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Evleri ağır hasarlı ihtiyaç sahiplerinin ev eşyalarını taşımaları için jandarmamız araç temini gerçekleştirecek olup, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde depo temin edilebilecektir. Bu kapsamda müracaatlarınızı mahallelerde bulunan 27 Afet Koordinasyon Noktasına yapabilirsiniz” denildi.

30 ARAÇ TAŞIMAYA BAŞLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki yaptığı açıklamada, taşınma maliyetlerinin fahiş olarak artığını, 2-3 katına çıktığının kendisine iletildiğini belirterek, jandarmanın 30 aracını elemanları ile birlikte evlerini taşıyanlara ücretsiz olarak tahsis ettiklerini aktarmıştı.

Jandarmayı aradık geldi

Depremde evi ağır hasar gören Fatih Öter, taşınacakları evi ayarladıklarını ancak eşyayı taşımak için nakliye aracı bulamadıklarını söyledi. Askerin depremin ardından kendilerine destek olduğunu belirten Öter, “Jandarmayı telefonla aradık, gelip yardım ettiler. Allah razı olsun” dedi. Depremzedelerden Yusuf Arıkanoğlu da nakliye için aradıkları AFAD’ın kendilerini jandarmaya yönlendirdiğini dile getirerek, “Sabah hemen geldiler. Askerimizin halkın yanında olması bize mutluluk veriyor. Askerimizle gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
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