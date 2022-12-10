Gündem Emine Erdoğandan çocuk istismarı olayına tepki İnsanlık dışı bir suç ve sapkınlıktır
POLİTİKA

Emine Erdoğan'dan çocuk istismarı olayına tepki: İnsanlık dışı bir suç ve sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğandan çocuk istismarı olayına tepki: İnsanlık dışı bir suç ve sapkınlıktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medyadan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarının en iğrenç suç olduğunu ifade ettim bunun takipçisi olacağız

Mağdurun yanındayız
GÜNDEM
Mağdurun yanındayız

Çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı
GÜNDEM
Çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı

Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
GÜNDEM
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz

Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın
GÜNDEM
Karanlık hiçbir nokta kalmasın: Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın

Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanet'ten: Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz
GÜNDEM
Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanet'ten: Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz

TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşılaşıyor.
Gerekirse altyapıdan oyuncu alacağım

'Gerekirse altyapıdan
oyuncu alacağım'

Abdullah ​Avcı'dan oyunculara sert uyarı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklıdan Ümit Özdağın suikast iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin

Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.

İtalya'ya mı gidiyorlar?

İtalya'ya mı gidiyorlar?

Luciano Spalletti'den Arda Güler ve Ferdi itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.