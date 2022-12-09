Çocuğa cinsel istismar davasındaki savcı için HSK'dan inceleme kararı

İstanbul’da bir kız çocuğunun küçük yaşta taciz edildiği, 14 yaşında da evlendirildiği iddiası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

İLK SORUŞTURMA NASIL SONUÇLANDI?

İddiaya göre, H.K.G. ifadesinde ona öğretilenleri söyledi. 17 yaşında olduğunu ve kendi isteğiyle evlendiğini belirtti. Yine basında yer alan iddialara göre, soruşturmada ilk olarak H.K.G’nin doğum raporunun istenmesi gerekiyordu ama savcılık bunun yerine kemik yaşının tespitini istedi. İddiaya göre, kızın yerine kemik testine 21 yaşındaki bir kadını soktular. 4 ay sonra 10 Aralık 2012’de kemik yaşı raporu çıktı. 17 yaşında olduğunu beyan eden H.K.G’nin raporda yaşı 21 görünüyordu. Buna karşın akıl almaz şekilde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Öte yandan küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi ve anne-babası hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs 2023'te başlanacak.

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