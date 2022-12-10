Mağdurun yanındayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, büyük infiale neden olan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin Yanık, “Bakanlık olarak biz uzun yıllardır düzenli olarak erken yaşta evlilikle mücadele noktasında çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Ancak bu konu ‘Erken yaşta evlilik’ başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Çocuğun cinsel istismarı kabul edilemez, onaylanmaz, meşru gösterilemez” dedi.

YÜZLERCE VAKA VAR

Davaya bakanlık olarak müdahil olduklarını hatırlatan Yanık, “Milletimiz şundan müsterih olsun, kendilerinin bilmediği yüzlerce vakada da biz mağdurun hakkını savunmak için yanındayız. Gerek kolluk süreci gerek sosyal hizmet ve güvenliğin, barınma ihtiyacının temini noktasında. Bunda da hukuki süreç tamamlanıp bitinceye kadar içinde olacağız. Gerekli araştırmaların, hakikatin ortaya çıkması, mağdurun ve küçüğün korunması noktasında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz” diye konuştu.

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SİYASETİN KONUSU DEĞİL

Kan donduran iddiaların siyasete yansımaları konusundaki soruya Bakan Yanık, “Kadına şiddet, çocuk istismarı, çocuğa yönelik ihmal ve istismar vakaları siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek, siyaset tartışması yapılacak konular değildir. Gayet tabii siyasi partiler tartışırlar, bu ayrı bir şeydir ama insan söz konusu olduğunda, insana ilişkin temel hak ve özgürlüklerin korunması söz konusu olduğunda, bunu siyaset malzemesi haline dönüştürdüğünüzde meselenin esasını konuşamıyorsunuz” cevabını verdi.

16 yaşın altı cinsel istismar

Mağdurun evlendirildiğinde kaç yaşında olduğuna ilişkin soruyu Bakan Derya Yanık şöyle cevapladı: “6 yaş var, 7-8 yaş var, 13 yaşında nişanlanıp 14 yaşında evlendiği gibi birtakım haberler var. Hangisi olursa olsun en nihayetinde ortada bir çocuğun istismarı vakası var. Medeni Kanun’a göre 17 yaşında ebeveyn rızasıyla, 18 yaşını doldurduktan sonra da reşit olduğu için kişi kendi isteğiyle evlenebilir. Dolayısıyla 16 yaşın altında evlilik söz konusu olamaz. 15 yaşın altı zaten Türk Ceza Kanunu’na göre çocuğun cinsel istismarıdır.”

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GÜNDEM Altı yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası: Bakanlık harekete geçerek davaya müdahil oldu