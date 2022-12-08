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ANKARA

Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanet'ten: Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz

Altı yaşındaki kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına bir tepki de Diyanet’ten geldi. Diyanet İşleri Başkanlığından iddiaya ilişkin, "Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir" denildi. Açıklamada, "İslam'a göre, bireylerin aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz" ifadeleri kullanılarak İslamiyet’in doğrularına dikkat çekildi.

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Haber Merkezi AA
Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanetten: Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz
Arşiv

Diyanetten yapılan açıklamada, çocukların en hassas emanet ve dokunulmaz değer olduğu, çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin dini, hukuki ve insani sorumluluk olduğu belirtildi.

Çocukları her türlü şiddet ve istismardan korumanın hem toplumsal hem de kurumsal vazife olduğunun vurgulandığı açıklamada, çocuğun örselenmesinin geleceğin yara alması anlamına geldiğine işaret edildi.

'İSLAM'LA BAĞDAŞTIRILAMAZ'

Çocuk istismarıyla mücadeleye kararlılıkla devam eden Diyanet İşleri Başkanlığının her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar belirtildi:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz."

Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir."

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