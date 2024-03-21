Enflasyon düştükçe çalışana emekliye yansıyacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız” dedi.

Isparta mitinginde 35 bin, Burdur mitinginde de 40 bin kişiye hitap eden Erdoğan’ın gündeminde ekonomi vardı. Isparta mitinginde Erdoğan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Milletimiz depremde sergilediği birliği, beraberliği, kardeşliği hamdolsun sandıkta da sürdürdü. Türkiye, son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı.”

SONUÇLARI İKİNCİ YARI GÖRECEĞİZ

“Asrın felaketi bu depremler, üzerimizdeki yükü daha da artırdı fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız.”

PALAVRALARA SAKIN KANMAYIN

“Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi. Milli gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın. Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi.”

ASLA GERİ ADIM ATMIYORUZ

“Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısıyla gerçekten çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek diğer faktörler ne olursa olsun ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Bugün de aynı anlayışla hareket diyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım milletimizin işini, aşını, huzurunu, güvenliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz.”

SERZENİŞLERE KULAK TIKAMIYORUZ

Burdur mitinginde de enflasyonun tek hanelere ineceğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Özellikle emeklilerimizden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Gerek tek sefere mahsus yaptığımız 5 bin liralık ödemeyle gerekse yüzde 50’yi bulan maaş ve ikramiye artışlarıyla emeklilerimizin yükünü hafifletmeye çalıştık. Sadece bu ek ödemeler için 300 milyar lira civarında kaynak kullandık.”

İKRAMİYELER NİSANDA

“Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini nisanın ilk haftasında hesaplarına yatırıyoruz. Çalışanımızı, memurumuzu, emeklimizi enflasyona ezdirmeme ilkemize her şart altında bağlıyız. Ama asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bunun için de enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmemiz gerekiyor. Devletimizin imkanları büyüdükçe, geliri arttıkça, omuzlarındaki yük biraz daha azaldıkça ortaya çıkan kaynağı herkese adil şekilde dağıtacağız. Sizlerden biraz daha sabır, biraz daha dayanışma bekliyorum.”

RUSYA: Erdoğan’a minnettarız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi hususunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi. Zaharova, şunları söyledi: “Bu, kolektif Batı'nın, gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırgan nitelikte bitmek bilmeyen açıklamalar yaptığı, silah tedarikine devam ettiği ve terör faaliyetlerini desteklediği bir dönemde barışa doğru ilerlemekle ilgili çok önemli bir mesajdır. Bu nedenle herkese minnettarız. Bu aynı şekilde Türk tarafının ve bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın inisiyatifi için de geçerlidir.”

Paralarla siyaseti kirletmekten öte gitmedi

CHP'deki para sayma görüntülerine değinen Erdoğan, "Şimdi CHP'nin belediye başkan adayı deste deste dolarlarla İstanbul'da seçim kazanmak istiyorlar” dedi. Birilerinin hiçbir iş yapmadan, hiçbir eser ve hizmete imza atmadan sadece eleştirerek, sadece hata yapılmasını bekleyerek siyaset yaptığını sandığını ifade eden Erdoğan, "Üstelik bu uğurda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten, eskiden bizimle birlikte olanları güya kurnazlık yapıp karşımıza çıkarmaktan, deste deste para görüntüleriyle siyaseti kirletmekten öte gitmedi” diye konuştu.

Üç maymunu oynayarak geçiştiremezler

Ortada nereden geldiği ve nereye gittiği belli olmayan milyonlarca lira ve dövizin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her çıkan farklı açıklama yapıyor. Acemi genel başkan dahil parti yöneticilerinin hepsi ayrı telden çalıyor. Hiç kimse şüphe bulutlarını giderecek makul, mantıklı cümle kurmuyor ve kuramıyor. Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Hiç kimse sağa sola saldırarak, hakaret ederek, bu yetmeyince de milleti kendi suçuna ortak ederek bu rezaletten kendini kurtaramaz. Çantalar dolusu bu paraların kimden alındığı, nereye harcandığı belgeleriyle, kayıtlarıyla şeffaf şekilde açıklanmak zorundadır" dedi.

Darbe şakşakçılığını bırak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbe açıklamalarını da eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Özgür Efendi akılla, mantıkla bağdaşmayacak garip darbe açıklamaları yapıyor. Özgür Efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını da çıksın önce içlerine kurt düşürdüğü CHP’li vatandaşlarımıza karşı görevini yerine getirsin. Özgür Efendi yanına İBB Başkanı'nı da alsın, Türk siyasetine bulaştırdıkları bu lekeden dolayı milletten özür dilesin.”

Seçim yasakları bugün başlıyor

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları bugün başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre, bugün propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

ANKETLER YAYINLANAMAYACAK

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak.







