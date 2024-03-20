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Bakan Özhaseki'den provokatörlere sert cevap: Dünyada Filistin için ciğeri yanan tek lider Recep Tayyip Erdoğan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa ziyaretinde Gazze konusunda hükümetin tavrını çarpıtmaya çalışan provokatörlere sert cevap verdi. Bakan Özhaseki, “Şu anda dünyada Filistin için ciğeri yanan, uğraşan bir tek lider var; o da Recep Tayyip Erdoğan. Gidin, sizi buraya gönderenlere bunu söyleyin. Filistin için gece gündüz o uğraşıyor. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz. Biz bunlar için çırpınırken, didinirken, birileri de ne yazık ki seçim geldi diye bu provoke hareketleri yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:18 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi’nde katıldığı “Aşık Mahallesi, Karakoyun Mahallesi Suruç Çelik Köy Evleri 3 Bin 123 Konut Temel Atma Töreni”nde, konuşma yaptığı sırada Gazze’deki insanlık dramına yönelik Hükümetin tavrını çarpıtıp halkı tahrik etmeye çalışan provokatörlere sert cevap verdi. Filistin için uğraşan dünyada tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki,
“Şu anda Filistin için ciğeri yanan bir tek lider var; o da Recep Tayyip Erdoğan. Gidin, sizi buraya gönderenlere bunu söyleyin. Filistin için gece gündüz o uğraşıyor. Siz ancak bu işi tahrik edersiniz, istismar edersiniz.”
diye konuştu.

“FİLİSTİN MESELESİNİ, GAZZE MESELESİNİ, GÜNLERDİR KAMUOYUNDA TUTAN CUMHURBAŞKANIMIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Gazze meselesini günlerdir kamuoyunda tutan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğuna dikkat çekerek,
“Bundan 3 ay kadar önce Birleşmiş Milletlerdeydik. Cumhurbaşkanımız, oradaki o zalim devlet başkanlarının yüzlerine karşı çıkıp; ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek konuşmasına başladı ve ‘Daha adil bir dünya mümkündür’ diyerek de devam etti. Biz bunlar için, çırpınırken, didinirken birileri de ne yazık ki seçim geldi diye provoke etmeye devam ediyor. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.

“İNSANLARIN DERDİNİ DİLE GETİREN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DI”

Dünyada mazlum milletlerin hepsinin arkasında duran liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki,
“Azerbaycan Şuşa'da senelerce bizim kardeşlerimiz zulüm altında değil miydi? Bizim topraklarımız işgal altında değil miydi? Oralar için fedakârlık eden kimdi? Tabi ki Cumhurbaşkanımızdı. Şimdi özgürlüğüne kavuştu, orada artık ezanlar okunuyor. Bundan üç sene kadar önce Bangladeş'e gittik, Myanmar'a gittik. Orada binlerce gariban Müslüman, ellerini semaya açıp, ‘Ya Rabbi Türkiye'ye yardım et, Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun.’ diye sesleniyorlar. Oradaki insanların derdini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan'dı.”
şeklinde konuştu

Bakan Özhaseki: TOKİ son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı
Bakan Özhaseki: TOKİ son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da Akasya Mahallesi'nde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma törenine katıldı. TOKİ'nin 22 yıl süreçte 1 milyon 340 bin konut inşa ettiğini dile getiren Bakan Özhaseki, “Biz tabiattaki hareketliliğe mani olamayız, 500' e yakın fay hattı var şu anda ve ne zaman, nerede kırılacak bilemiyoruz. Ama bizim bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Evlerimizi yaparken, zemin etütlerinden başlayarak titizlikle yapmamız icap ediyor. TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı. Senelik 65 bin civarında bir konut yaptı. Bu depremlerde hiç birisi yıkılmadı. Deprem meselesi siyaset üstü bir iş, bizim bir an önce bütün şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmemiz lazım. Evlerimizi sağlıklı hale getirmemiz lazım. Biz elimizden geleni yapacağız, inanıyoruz ki eser bırakanlar devamlı hayırla anılacaklar” ifadelerini kullandı.


#Mehmet Özhaseki
#Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
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