Bakan Özhaseki'den provokatörlere sert cevap: Dünyada Filistin için ciğeri yanan tek lider Recep Tayyip Erdoğan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da Akasya Mahallesi'nde 5 bin 807 bağımsız birimin temel atma törenine katıldı. TOKİ'nin 22 yıl süreçte 1 milyon 340 bin konut inşa ettiğini dile getiren Bakan Özhaseki, “Biz tabiattaki hareketliliğe mani olamayız, 500' e yakın fay hattı var şu anda ve ne zaman, nerede kırılacak bilemiyoruz. Ama bizim bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Evlerimizi yaparken, zemin etütlerinden başlayarak titizlikle yapmamız icap ediyor. TOKİ'miz son 22 yıl içerisinde 1 milyon 340 bin konut yaptı. Senelik 65 bin civarında bir konut yaptı. Bu depremlerde hiç birisi yıkılmadı. Deprem meselesi siyaset üstü bir iş, bizim bir an önce bütün şehirlerimizi depreme dirençli hale getirmemiz lazım. Evlerimizi sağlıklı hale getirmemiz lazım. Biz elimizden geleni yapacağız, inanıyoruz ki eser bırakanlar devamlı hayırla anılacaklar” ifadelerini kullandı.