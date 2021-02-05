Gündem Erdoğandan Boğaziçi eleştirisi Bu ülkeye ait olduklarını anlayacaklar
ANKARA

Erdoğan’dan Boğaziçi eleştirisi​: Bu ülkeye ait olduklarını anlayacaklar

Erdoğan’dan Boğaziçi eleştirisi: Bu ülkeye ait olduklarını anlayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerin farklı değerler üretir hale geldiğini söyledi. İsim vermeden Boğaziçi’ndeki yapıyı eleştiren Erdoğan, “Eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla devletten ve toplumdan kopuk, inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaktır” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitelerin millete hizmetle mükellef olduklarını belirtti.

  • Türkiye’nin, Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktığını vurgulayan Erdoğan, yükseköğretimde sayısal değişimin yanısıra kalite odaklı yapısal dönüşümlerin de gerçekleştiğini vurguladı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRÜYORUZ

“Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz, farklı değerler üretir hale gelerek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Gerçi hala, eski Türkiye’nin alışkanlıklarıyla devletten ve toplumdan kopuk bir şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar yok değil. Bunlar da var ama inşallah onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını, bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaktır. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci çekme yarışında dünyada ilk 10'dayız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci çekme yarışında dünyada ilk 10'dayız

AKADEMİK KARİYER MÜJDESİ

  • Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı. "YÖK’ün uygulamaya koyacağı önemli bir projenin müjdesini vermek istiyorum" diyen Erdoğan, "YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'dir.Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf bir şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adaylarımız ile öğretim üyesi arayan üniversitelerimiz bu platformda bir araya geleceğiz’’ diye konuştu.

DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, iktidarları döneminde yüksek öğrenimde kaydedilen gelişmeyi anlatan bir infografik paylaştı. Buna göre, 2002’de 76 olan üniversite sayısı 2021’de 207’ye çıktı. Yükseköğrenim bütçesi ise 2,5 milyar liradan 36 milyar liraya yükseldi. Öğrenci sayısı 2002’de 1 milyon 600 bin iken bu rakam bugün 8 milyon 400 bine ulaştı. Öğretim elemanı sayısı ise 70 binden 180 bine çıktı. UNESCO’nun verilerine göre Türkiye, uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısını gösterdi.

Anayasa zirvesi

Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, dün bir saat süren anayasa zirvesinde bir araya geldi.

  • Edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Bahçeli’nin 2023 seçimlerine kadar tamamlanmayı planladıkları anayasa çalışmalarında ilk hedef olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini güçlendirecek adımlar olacak. Görüşmede Türkiye’de darbeler sonrası yapılan anayasaların vesayet içerdiği belirtildi. 12 Eylül darbesinin ardından yapılan mevcut 1982 Anayasası’nda yapılan değişikliklerle bile vesayetten kurtulunamadığına dikkat çekildi. İki liderin Türkiye’nin vesayet anayasasından kurtulması konusunda görüş birliğine vardığı, muhalefetin ilk tepkilerinin de enine boyuna masaya yatırıldığı öğrenildi.

50 ARTI BİR DEĞİŞMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için 50 artı 1 şartı getirilmişti. İki liderin görüşmede 50 artı 1 şartının korunması yönünde fikir birliğine vardığı öğrenildi. Yeni anayasanın sisteme uygun olması gerektiğine dikkat çekildi. Anayasada yapılacak değişikliklerle sistemin daha rahat bir şekilde işleyeceği belirtildi. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmeyeceğine de vurgu yapıldı.

  • İki lider, anayasa çalışmalarının yanı sıra iç ve dış gelişmeleri de değerlendirdi. Görüşmede, yargı ve ekonomik alanda yapılacak reformlar da masaya yatırıldı. Erdoğan, reformlarda son gelinen noktayı Bahçeli ile paylaştı. Görüşmede, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan eylemler de gündeme geldi.

Öte yandan Anavatan Partisi de Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına destek verdiğini açıkladı.

Arslan’ı kabul etti

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesindekabul etti.Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 40 dakika sürdü.

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