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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Arslan


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Erdoğan ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü İsmail Koyuncu, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel'i de ayrı ayrı kabul etti.

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