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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrenci çekme yarışında dünyada ilk 10'dayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerin birbirinin kopyası olmaktan çıktığını belirten Erdoğan, "UNESCO verilerine göre, Türkiye üniversitelerine öğrenci çekme sayısında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı. YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıklayan Erdoğan, "Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermesine imkan sağlanmasıdır." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılı açılışında müjdesini verdiğim Anadolu projesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Emeği geçen yöneticilerimize, hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Üniversite sayımız 76'dan 207'ye öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine ulaştı. Bu sayı ile üniversiteye erişimde ülkemiz Avrupa'da birinci sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrenci oranımız yüzde 49'a çıktı.

Bütçemizden ayırdığımız yükseköğretim bütçemiz ciddi şekilde artmıştır. 2.5 milyardan, bu yıl 36 milyar liraya çıktı.

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirini kopya anlayışından uzaklaşmıştır.

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Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala eski Türkiye alışkanlıkları ile toplumdan ve devletten kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

Üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenlere verilecek en güzel cevap başarı sağlamaktır.

Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim alması için seferber etmiş durumdayız.

UNESCO verilerine göre, Türkiye üniversitelerine öğrenci çekme sayısında dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı olarak gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bundan sonrası üniversitelerimiz, hocalarımız ve öğrencilerimize kalıyor.

(Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler) Anadolu bozkırlarında kurulan üniversitelerin ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Cumhur İttifakı olarak uzlaşırsak harekete geçeriz' dedi.


Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesini önümüzdeki haftadan itibaren hayata geçireceğiz.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarını ülkemizdeki öğrencilere ders vermesine imkan sağlayacağız.

Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi ile 15 genç üniversitenin öğrencilerinin bazı derslerini, 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacağını açıkladı.

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