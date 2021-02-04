Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Numan Kurtulmuş’tan 'yeni anayasa' vurgusu: Biz reform dedikçe birileri telaşa kapılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yeni anayasayla ilgili açıklamalarına ilişkin, 'Biz reform dedikçe birileri telaşa kapılıyor. Çünkü onların reformdan anladıkları AK Parti döneminde hangi ileri adımlar atıldıysa bunların geri alınarak eski döneme geri gidilmesidir. Cumhuriyet Halk Partisinin reformu, Türkiye'de millet adına kazanılmış bütün hakların ortadan kaldırılmasıdır. Türkiye gündeminde önemli bir meselemiz de yeni, kapsamlı, demokratik, ileri ve Türkiye'nin bütün kesimlerinin 'İşte benim anayasam' dediği yeni bir anayasayı yapabilmektir. Ancak bu anayasa bir partinin anayasası olmaz. Bu anayasanın bütün toplumun anayasası olması gerekir. Onun için bunları tabii ki müzakereye açacağız. Yapabildiklerimizi yapmaya gayret edeceğiz' dedi.