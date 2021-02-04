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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Bahçeli ile Erdoğan arasındaki kritik görüşme bir saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan, bu görüşme sonrası AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul edeceği duyurulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, kritik görüşme için Külliye'ye geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME BİR SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşirken görüşmenin 1 saat sürdüğü öğrenildi.

AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

GÜNDEMDE YENİ ANAYASA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin temel gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa' oldu. İkilinin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonları da masaya yatırdığı belirtiliyor.

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Yeni anayasa vakti geldi: Şeffaflık vurgusu

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI'NI DA KABUL EDECEK

Erdoğan, Bahçeli'yi uğurladıktan hemen sonra ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Beştepe'de sürpriz görüşme trafiği: Erdoğan önce Bahçeli ardından AYM Başkanı Arslan ile görüşecek
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Beştepe'de sürpriz görüşme trafiği: Erdoğan önce Bahçeli ardından AYM Başkanı Arslan ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'YENİ SİVİL ANAYASA' ÇIKIŞI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 'Yeni Sivil Anayasa' çağrısı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

  • Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir.
  • Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir Anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla uzlaşırsak yeni Anayasa için harekete geçebiliriz.

MHP LİDERİ DESTEK VERMİŞTİ

MHP Lideri, Başkan Erdoğan'ın çağrısına destek verdi ve şunları söyledi:

  • Bir toplum sözleşmesi çerçevesinde devletin kuruluş esaslarını belirleyip fonksiyonel hale getiren anayasanın diğer hukuk metinlerinden muhteva olarak farklılıklar içermesi şüphesiz kaçınılmazdır.
  • Buradan hareketle mevcut ve meri Anayasa'nın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın da görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır
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