Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti

"Taziye evi yaptırmadı. Vatandaş bizi sıkıştırıyor. Milletin huzurunda söz veriyoruz bir de cami yapacağız demişti. Biz de bekliyoruz işte ara sıra CHP’li yetkilileri de arıyoruz. Artık kış geldi zaten inşaat yapmak mümkün değil. Bugün yarın diye beni oyalıyorlar.