Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti

Kılıçdaroğlu, sel afetinin yaşandığı Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında 2021 yılının ağustos ayında şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana gelmişti. Afetin hemen ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afetzedelere beyaz eşya gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti.
Kılıçdaroğlu: Ne gerekiyorsa yapacağız
Kılıçdaroğlu afet bölgesinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
Sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi
Kılıçdaroğlu, Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözlerini yerine getirmedi. Sel felaketinden aylar sonra yenisafak.com’dan Taha Hüseyin Karagöz’e konuşan Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz şu açıklamalarda bulunmuştu: