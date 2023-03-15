|
Reklam
Reklam
Gündem

Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti

2021 yılının ağustos ayında sel afetinin vurduğu Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nü ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun verdiği yardım sözünü yerine getirmediğini açıklayan Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını açıklamıştı. Esenyamaç Köyü'nde verdiği sözleri yerine getirmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konut sözü verdi. Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.'' vaadinde bulundu.

17:12 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, sel afetinin yaşandığı Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu, sel afetinin yaşandığı Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ve Onikidere mezrasında 2021 yılının ağustos ayında şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana gelmişti. Afetin hemen ardından bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afetzedelere beyaz eşya gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu: Ne gerekiyorsa yapacağız

Kılıçdaroğlu afet bölgesinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Gıda konusunda, ev eşyaları konusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Ben burada olmayacağım muhtar sağ olsun bize bildirecek. O listeye uygun olarak bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız. Yazdırmayı unutmayın. Çamaşır makinası olur, buzdolabı olur, televizyon olur hepsini verin. Ev konusunda da elimizden geleni yapacağız. Taziye evini, camiyi yapacağız”


Sözlerinin hiçbirini yerine getirmedi

Kılıçdaroğlu, Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözlerini yerine getirmedi. Sel felaketinden aylar sonra yenisafak.com’dan Taha Hüseyin Karagöz’e konuşan Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Taziye evi yaptırmadı. Vatandaş bizi sıkıştırıyor. Milletin huzurunda söz veriyoruz bir de cami yapacağız demişti. Biz de bekliyoruz işte ara sıra CHP’li yetkilileri de arıyoruz. Artık kış geldi zaten inşaat yapmak mümkün değil. Bugün yarın diye beni oyalıyorlar.
Caminin nerede yapılacağını konuştular, Esenyamaç’ın ortak arazisini gösterdik ama orada kaldı. Oradan da ses çıkmadı. Beyaz eşya sözü verdiler 90 hane için. İlçe başkanı Aykut Bey beni arıyor bugün yarın gelecek diye. Gıda için bir şeyler gönderdiler hak geçmesin şimdi. Kılıçdaroğlu dedi ki “Muhtarınız burada liste yazsın göndersin söz veriyorum”. Gelmedi efendim.
Valilikten kaymakamlıktan istediğimiz her konuda, iş makineleri olsun, kaymakamlıktan gıda kolileri vs her haneler aldı. Sadece evi yıkılanlar değil. En az 500 ton kömür aldık. Herkese dağıttık bol bol yetti. Kaymakam bey her haneden liste istedi verdim her birine yardım gitti."

Şimdi de ücretsiz konut sözü verdi

Esenyamaç Köyü'ne verdiği sözleri yerine getirmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konut sözü verdi. Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada
"Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.''
vaadinde bulundu.





#Kemal Kılıçdaroğlu
#Esenyamaç köyü
#CHP
#Van
#Hatay
2 hours ago
default-profile-img
Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Yerli üretimin nabzını tutan TÜMOSAN Konya Tarım Fuarı’nda yerini aldı: Traktör satışları yüzde 43 oranında yükseldi
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç
Kılıçdaroğlu’na ‘torpil yapıyorlar’ diye şikayet eden şahsı depremzedeler yalanladı: O kişi çadır kentte kalmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.