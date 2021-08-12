Sel afetinin yaşandığı Van Esenyamaç'ın Muhtarı Ayhan Korkmaz: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor
Sel afetinin vurduğu Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nde yaralar sarılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun köyü ziyareti sırasında devleti işaret ederek "Selden sonra bir saat sahipsiz hissetmedik" demesi üzerine "CHP sayesinde" tepkisiyle susturulan Muhtar Ayhan Korkmaz, bölgeye gelen partililerden şikayetçi: Devleti kötülememi istiyorlar. Vali burada, kaymakam burada, büyükşehir burada. Ben nasıl "Yok" derim. Allah bunun hesabını sorar.
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları sürerken, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.
Bakanlık valilik ve büyükşehir bölgede
Bakanlık, valilik ve büyükşehir yetkilileri, afetzede vatandaşın yeniden evlerine kavuşması için hasar tespit çalışması yapıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bölgeye giderek ziyarette bulundu. Daha sonra Köy Muhtarı Ayhan Korkmaz'dan detaylı bilgi aldı.
Muhtar: Bir saat sahipsiz hissetmedik
Basın açıklaması için kameralar karşısına geçen Muhtar Korkmaz, devleti işaret ederek "Sel yaşandığı günden bu yana bir saat olsun sahipsiz hissetmedik. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
Bu sözlere tepki gösteren CHP'liler "CHP sayesinde" diyerek muhtarı susturdu. Basın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürdü.
Konuyla ilgili yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Muhtar Ayhan Korkmaz şu ifadeleri kullandı.
"CHP'li bir kişi müdahale etti"
Köyümüze ziyarete geldiler Allah razı olsun. Neler olduğunu anlattım. "Yaraların sarılması gereklidir" dedim. Arkadan bir arkadaş, CHP'li bir kişi, "Muhtar muhtar CHP'nin sayesinde" dedi. Tabi ben sözü daha fazla uzatmadım.
Şimdi siz benim yerimde olsanız. Devletin bütün kurumları burada. Van Büyükşehir'in tüm araçları DSİ'nin tüm araçları burada. Ben nasıl "Yok" diyeyim. Hepsi burada zaten kameralar görüyor. Şantiye şefleri müdürler hepsi buradayken nasıl "Yok" diyeyim.
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Vali kaymakam burada sabahladı
Devletin valisi akşamdan sabaha kadar burada, kaymakam sabahladı. Şimdi "Gelmediler" desem Allah bana sorar. Gerçekten Türkiye burada, tüm şehirlerden gelenler var.
Gelip 'devleti kötüle' diyorlar
Bazı partiler geliyor "Devlet yok yardım almadık" dememi istiyorlar. Devleti kötülememi istiyorlar. Burada kimse particilik yapmasın her yerden yardım geldi. Allah hesap sorar, ben gerçekleri söylüyorum.