Sel afetinin yaşandığı Van Esenyamaç'ın Muhtarı Ayhan Korkmaz: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç mahallesi ve Onikidere mezrasında meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Hasar gören evlerin yıkım çalışmaları sürerken, ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.

GÜNDEM Başkale yine sele teslim

Bakanlık valilik ve büyükşehir bölgede

Bakanlık, valilik ve büyükşehir yetkilileri, afetzede vatandaşın yeniden evlerine kavuşması için hasar tespit çalışması yapıyor.

OYNAT 00:52 Van'da sel: Birçok yapı yıkıldı hayvanlar sele kapıldı Van'ın Başkale ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle meydana gelen sel onlarca yapıyı yıktı. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanağın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan onlarca koyun görüntülendi. Köyde büyük çaplı hasar oluştu. BiP'te paylaş

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Kılıçdaroğlu ve heyeti köye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle bölgeye giderek ziyarette bulundu. Daha sonra Köy Muhtarı Ayhan Korkmaz'dan detaylı bilgi aldı.

Muhtar: Bir saat sahipsiz hissetmedik

Basın açıklaması için kameralar karşısına geçen Muhtar Korkmaz, devleti işaret ederek "Sel yaşandığı günden bu yana bir saat olsun sahipsiz hissetmedik. İşte Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:07 Sel afetinin yaşandığı Esenyamaç'ın muhtarı Kılıçdaroğlu'nun yanında devleti işaret ederek 'Bir saat olsun sahipsiz kalmadık' deyince CHP'liler müdahale etti: CHP sayesinde Van Başkale Esenyamaç Köyü'nde yaşanan sel afeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölgeye giderek Muhtar Ahmet Korkmaz'dan bilgi aldı. Basın açıklaması sırasında '11 gün oldu. Esenyamaç kendini bir saat olsun sahipsiz görmedi' diyen Muhtar Korkmaz'a CHP'liler 'CHP sayesinde' diyerek müdahale etti. Sözü yarıda kesilen muhtar susarken, kameralar karşısına Kılıçdaroğlu geçti.

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CHP'liler müdahale etti: CHP sayesinde

Bu sözlere tepki gösteren CHP'liler "CHP sayesinde" diyerek muhtarı susturdu. Basın açıklaması Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla sürdü.

Konuyla ilgili yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Muhtar Ayhan Korkmaz şu ifadeleri kullandı.

"CHP'li bir kişi müdahale etti"

Köyümüze ziyarete geldiler Allah razı olsun. Neler olduğunu anlattım. "Yaraların sarılması gereklidir" dedim. Arkadan bir arkadaş, CHP'li bir kişi, "Muhtar muhtar CHP'nin sayesinde" dedi. Tabi ben sözü daha fazla uzatmadım.

FOTOĞRAF 12 İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz akşamı etkili olan sağanak, sele neden oldu. Mahalledeki 10 ev sel suları nedeniyle tamamen yıkılırken, 38 eve ağır hasar, 44 eve ise az hasar raporu verildi. İlçeye bağlı mahallelerde 900 hayvan sele kapılarak öldü. Esenyamaç ile birlikte Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 21 mahalle de selden büyük zarar gördü. Selin en çok etkilediği Esenyamaç'ta 60 iş makinesi, yıkılan evlerin enkazlarını kaldırılmaya çalışırken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, evleri yıkılan vatandaşlar için mahallede 40 çadır kurdu, 429 battaniye dağıttı. Türk Kızılay Van Şubesi koordinasyonunda mahallede günlük bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtılırken, Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca da sel mağdurlarına gıda, giyim ve temizlik malzemesi dağıtıldı. Mahalle sakinlerinden Murat Atabey, selden hemen sonra devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek, “Selden bir saat sonra devletin tüm kurumları köyümüze geldi. Van’dan, Başkale’den kepçe, dozer ve iş makineler geldi. Yetkililer bizi yalnız bırakmadı.Tüm kurumlar elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Kızılay her gün sabah, öğle ve akşam yemek dağıtıyor. AFAD çadır kurdu ve bütün kurumlar yardım dağıtıyor. İş makineleri çalışıyor dedi. Kapıldığı sel sularından çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarılan Kader Yurtseven ise, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'da, selin vurduğu Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'da sel felaketi: Esenyamaç'ta hasar tespiti sürüyor Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi'nde 60 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

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Devlet bütün kurumlarıyla burada

Şimdi siz benim yerimde olsanız. Devletin bütün kurumları burada. Van Büyükşehir'in tüm araçları DSİ'nin tüm araçları burada. Ben nasıl "Yok" diyeyim. Hepsi burada zaten kameralar görüyor. Şantiye şefleri müdürler hepsi buradayken nasıl "Yok" diyeyim.

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Vali kaymakam burada sabahladı

Devletin valisi akşamdan sabaha kadar burada, kaymakam sabahladı. Şimdi "Gelmediler" desem Allah bana sorar. Gerçekten Türkiye burada, tüm şehirlerden gelenler var.

Gelip 'devleti kötüle' diyorlar

Bazı partiler geliyor "Devlet yok yardım almadık" dememi istiyorlar. Devleti kötülememi istiyorlar. Burada kimse particilik yapmasın her yerden yardım geldi. Allah hesap sorar, ben gerçekleri söylüyorum.