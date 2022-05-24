Gündem Esenyurtta lüks sitede dairenin camından aşağı düşen genç kız hayatını kaybetti
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Esenyurt'ta lüks sitede dairenin camından aşağı düşen genç kız hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitedeki dairenin camından henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşen genç kızın ölümü şok etti. Sitenin kiralık dairesinde bulunan biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Esenyurtta lüks sitede dairenin camından aşağı düşen genç kız hayatını kaybetti
Olay yerine ekipler geldi.

İstanbul'daki olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti.

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Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

İHA

Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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