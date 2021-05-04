Altıncı kattan düştü kurtuldu: Allah bize bağışladı

Sultangazi’de, 6. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen 2 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. katta çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü.
ALLAH BİZE BAĞIŞLADI
- Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun dedesi Faik Karagöz yaşananları anlatarak, “Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah’ın büyük bir hikmeti. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Yoğun bakıma alınmıştı, 24 saat sonra çıktı. Şu anda serviste çok iyi maşallah. 6 kattan aşağı düşüyor burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah bize bağışladı” dedi.