Gündem Esenyurtta sahte kimlik oyunu ile Iraklının 4 bin dolarını alan sahte polisler de Iraklı çıktı
İSTANBUL

Esenyurt’ta sahte kimlik oyunu ile Iraklının 4 bin dolarını alan sahte polisler de Iraklı çıktı

Esenyurt'ta, Irak uyruklu Fooad Sebry Mahmud’a kendilerini polis olarak tanıtıp, tehdit ederek 4 bin dolar parasını alan yine Irak uyruklu Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. polis ekiplerinin çalışmasının ardından kıskıvrak yakalanarak göz altına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Esenyurt’ta sahte kimlik oyunu ile Iraklının 4 bin dolarını alan sahte polisler de Iraklı çıktı
Yakalanan zanlılar.

Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sahte polisler ve Mahmud’un konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sahte polisler de Iraklı çıktı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. olduğunu belirledi. İki şüphelinin Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşadığını belirleyen polisler, sahte polisleri kaldıkları adreste yakaladı. Parasını kaptıran Mahmud, iki şüpheliyi teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı sahte polisler, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı 'Çekirge Operasyonu'
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı 'Çekirge Operasyonu'

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
GÜNDEM
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

Saatlik zam yapıyorlar

Saatlik zam yapıyorlar

​Fırsatçılar iş başında: Elinde 150-200 daire olan arsa sahipleri var.
Ayşe Kadın fasulyesinin adı değişti

'Ayşe Kadın' fasulyesinin adı değişti

​Artık satın alırken bu ismi kullanacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması: Tarih verdi

​Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı.

Karga sürüleri terasa üşüşünce vahşet ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.