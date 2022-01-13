Gündem İstanbulda yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
YEREL GÜNDEM İSTANBUL

İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp yolda durdukları yabancı uyruklu vatandaşların araçlarını kontrol için durdurarak paralarını çalan şebeke çökertildi. Sahte polis şebekesinin 3'ü İran uyruklu 4 üyesi yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
DHA
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
İstanbulda yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
DHA
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
İstanbulda yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
DHA
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
İstanbulda yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon
DHA
İstanbul'da yabancı uyruklu sahte polis çetesine operasyon

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak yolda kontrol için durdurdukları yabancı uyruklu kişilerin parasını çaldığı belirlenen 3'ü İran uyruklu 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin paralarını çaldıkları mağdurlar arasında Irak, Norveç, Cezayir, Fransa, Yemen ve Lübnan uyruklu işadamları, turistler ve öğrenciler bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler son işlerinde güvenlik kameralarına yakalandı.
İstanbul'da 25 Aralık 2021 tarihinde polise başvuran Yemen uyruklu Aminat A. (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının alındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Aminat A. "Polis olduklarını söyleyerek benim belgelerimi kontrol edeceklerini söylediler. Daha sonra yanımda bulunan 1500 doları aldılar." dedi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin olay sırasında güvenlik kamerasına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin yolda yürüyen Aminal A.'nın yanına yaklaşarak kimlik sordukları daha sonra sözde çantasında arama yaptıkları görüldü. Önce eşkalleri sonra kimlikleri tespit edilen şüpheliler İran uyruklu Ahmet A.(52), Şahin C.(30), Mehdi B.Z(30) ile Macid A.(36) gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin benzer şekilde daha önce meydana gelen 7 olayın daha faili oldukları tespit edildi. Şüphelilerin sahte polislik yaparak gerçekleştiği hırsızlıklar ile 1000 dolara yakın vurgun yapıldığı öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3'ü İran uyruklu bir Türk 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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