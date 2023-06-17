|
Gündem

Eskişehir’de her yağış ayrı bir sel: CHP’li Büyükerşen 24 yıldır ne yapıyor?

Eskişehir’de saat 16.00 sularında başlayan birkaç saatlik yağış sonrası kentteki pek çok cadde ve sokak yağmur suları ile doldu taştı. Kentteki birçok vatandaş da 24 yıldır Eskişehir’i yöneten CHP’li Yılmaz Büyükerşen’e, bunca yıl aynı sorunun yaşanmasına rağmen hala bir çözüm üretmemesinden dolayı yoğun eleştirilerde bulunuyor.

20:03 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar ve iş yerleri sular altında kaldı.

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar ve iş yerleri sular altında kaldı.

Eskişehir’de her yağış ayrı bir sele sebep oluyor. Saat 16.00 sularında başlayan yağış nedeniyle Eskişehir’de sel meydana geldi.

Şehrin en geniş caddesi olan Atatürk Bulvarı’nın kavşaklarında ciddi su birikintileri oluşurken, Odunpazarı ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nin bazı bölümlerindeki yollarda da şişkinlik meydana geldi.

Eskişehir’in bir diğer büyük ilçesi Tepebaşı’nda da pek çok cadde ve sokakta ciddi su birikintileri meydana geldi, şehir trafiği felç oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da Eskişehir’de etkili olan yağmur sonrası kentin çoğu cadde ve sokakları sular altında kalmıştı. Başta altyapının yetersiz olduğu bölgeler olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi etrafında da araçlar ilerleyememişti.



'Büyükerşen 24 yıldır ne yapıyor?'

1999’dan beri Eskişehir’i yöneten CHP'li Yılmaz Büyükerşen’in, kentin bilinen bu sorununa yönelik bir çözüm bulamaması da Eskişehirlilerin en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi.


Altyapı sorunuyla birlikte tramvay önceliği de vatandaşa sitem ettiriyor

24 yıldır şehri yöneten Büyükerşen’in, şehrin altyapısını yeterli ölçüde geliştiren adımları atmaması, her yağmur sonrası şehir trafiğinin de bir anda kilitlenmesine sebep oluyor. Şehirdeki trafik sorunu Eskişehirlilerin en çok dikkat çektiği konulardan birisi olmasıyla birlikte, tramvaya trafikte öncelik tanınmasının da trafiği kilitleyen bir diğer unsur olduğu belirtiliyor.



#Eskişehir
#Sağanak Yağış
#Sel
#CHP
#Yılmaz Büyükerşen
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorolojiden Samsun, Sinop ve Ordu için sağanak yağış uyarısı