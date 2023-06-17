Eskişehir’de her yağış ayrı bir sel: CHP’li Büyükerşen 24 yıldır ne yapıyor?

Eskişehir’de her yağış ayrı bir sele sebep oluyor. Saat 16.00 sularında başlayan yağış nedeniyle Eskişehir’de sel meydana geldi.

Şehrin en geniş caddesi olan Atatürk Bulvarı’nın kavşaklarında ciddi su birikintileri oluşurken, Odunpazarı ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nin bazı bölümlerindeki yollarda da şişkinlik meydana geldi.

Eskişehir’in bir diğer büyük ilçesi Tepebaşı’nda da pek çok cadde ve sokakta ciddi su birikintileri meydana geldi, şehir trafiği felç oldu.

Geçtiğimiz haftalarda da Eskişehir’de etkili olan yağmur sonrası kentin çoğu cadde ve sokakları sular altında kalmıştı. Başta altyapının yetersiz olduğu bölgeler olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi etrafında da araçlar ilerleyememişti.









'Büyükerşen 24 yıldır ne yapıyor?'

1999’dan beri Eskişehir’i yöneten CHP'li Yılmaz Büyükerşen’in, kentin bilinen bu sorununa yönelik bir çözüm bulamaması da Eskişehirlilerin en çok eleştirdiği konulardan bir tanesi.





Altyapı sorunuyla birlikte tramvay önceliği de vatandaşa sitem ettiriyor

24 yıldır şehri yöneten Büyükerşen’in, şehrin altyapısını yeterli ölçüde geliştiren adımları atmaması, her yağmur sonrası şehir trafiğinin de bir anda kilitlenmesine sebep oluyor. Şehirdeki trafik sorunu Eskişehirlilerin en çok dikkat çektiği konulardan birisi olmasıyla birlikte, tramvaya trafikte öncelik tanınmasının da trafiği kilitleyen bir diğer unsur olduğu belirtiliyor.







