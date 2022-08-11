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İSTANBUL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması: Edirne istikametinde trafik tek şeride düşürülecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde bakım çalışması: Edirne istikametinde trafik tek şeride düşürülecek
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

KGM İstanbul’da bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt çalışması yapılacağını, bu nedenle Edirne istikametinde trafiğin tek şeride düşürüleceğini duyurdu.

KGM’den yapılan açıklamada çalışmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

  • "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde asfalt bakım çalışması yapılacaktır.; Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00’te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10:00’da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm’lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00’te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00’da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır."

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