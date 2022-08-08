Gündem Çanakkale Boğazında Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsüne "Avrupa Çelik Köprü Ödülü"
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne "Avrupa Çelik Köprü Ödülü"

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde DL Eamp;C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu küresel değerlendirmelerde ödül almayı sürdürüyor.

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Haber Merkezi AA
Çanakkale Boğazında Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsüne Avrupa Çelik Köprü Ödülü
1915 Çanakkale Köprüsü.

Dev proje, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından, günümüzün modern köprülerinde çelik kullanımının ön planda tutulmasını teşvik etmek amacıyla her iki yılda bir verilen Avrupa Çelik Köprü Ödülü’ne layık bulundu. Seçici jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde 1915 Çanakkale Köprüsü, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’ne kardeş bir yapı ve bölgenin yeni sembolü olarak tanımlandı.

2023 metrelik orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ve 334 metre tepe noktasıyla "dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü" unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından modern mega mühendisliğin önemli bir örneği olarak adlandırıldı.

Avrupa'nın en iyisi

Proje, kara yolu ve demir yolu köprüleri kategorisinde Avrupa’nın en iyisi seçildi.

Jürinin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprü, San Francisco'daki Golden Gate Köprüsü'ne kardeş olarak görülürken, aynı zamanda bölgenin yeni sembolü olarak anıldı.

Jüri üyelerinden, ECCS’nin ilk kadın yönetim kurulu üyesi, ilk kadın başkanı olan, Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu.

"1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki kuvvetli rüzgarlara ve deprem risklerine dayanıklı şekilde inşa edildi. Bu mega mühendislik yapısı, mimari açıdan da büyük beğeni topladı. Dört yıllık rekor sürede inşaatı tamamlanan asma köprüde, yapıya uygun yüksek mukavemetli çelik kullanımı, operasyonların daha hızlı, sağlam ve dayanıklı yürütülmesini sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü günümüzün modern çelik yapıları için zengin bir örnek oluşturuyor."

Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü’nü tercih ediyor
GÜNDEM
Tatilciler 1915 Çanakkale Köprüsü’nü tercih ediyor

Tahıl yüklü gemi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
OYNAT 00:59
Tahıl yüklü gemi 'Razoni' Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Tahıl Sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi 'Razoni', dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Razoni isimli gemide saat 10.00'da, BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler denetim gerçekleştirdi. Denetleme sonrası yeniden harekete geçen 'Razoni' bugün saat 10.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 11.15 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçerek, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yol aldı.
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