FETÖ şüphelisi üç kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kadıköy Belediyesi işçileri DİSK Genel-İş Sendikası'nı protesto etti

Kadıköy Belediyesi işçileri, taleplerini yerine getirmedikleri ve antidemokratik uygulamalar yaptıkları gerekçesiyle DİSK Genel-İş Sendikası'nı protesto etti. Sendikanın, toplu iş sözleşmesini (TİS) işçiyle paylaşmadıkları, işçi temsilcilerini görevden aldıkları, disiplin kuruluna çağırdıkları, işçiye sahte evrakla grev kararı asma eyleminde halay çektirdikleri ve işçilerin ek protokol talebine sahip çıkmadıklarını iddia eden işçiler, 'Baskılar bizi yıldıramaz' ve 'Birleşen işçiler yenilmezler' sloganlarıyla belediye binasının bahçesinde toplandı. Grup adına açıklama yapan işçi temsilcisi Nebahat Arslan, toplanmalarının sebebinin seçimle göreve gelmiş işçi temsilcilerinin 18 Şubat 2022'de 'Whatsapp' mesajıyla görevden alınması ve yarın kendilerini savunmak üzere disiplin kuruluna çağrılmaları olduğunu söyledi.