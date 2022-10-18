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EDİRNE

FETÖ şüphelisi üç kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
FETÖ şüphelisi üç kişi Yunanistana kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelisi üç kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B., N.B. ve H.B.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.

PKK ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANDI

Öte yandan Edirne'de dün Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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